Lutter contre les incendies avec des produits qui aggravent le changement climatique et nuisent à la santé : les pompiers au piège des PFAS
par Gilles Mailhot, Directeur de Recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS); Université Clermont Auvergne (UCA)
Aujourd’hui, les PFAS sont incontournables dans la lutte contre les incendies, mais ils provoquent des dommages sur la santé humaine, l’environnement, et participent au réchauffement climatique… donc au risque de feu.
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- mercredi 15 juillet 2026