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De nombreuses femmes atteintes d’un cancer du sein pourraient éviter la chimiothérapie – ce qu’il faut savoir sur le test génétique

par Justin Stebbing, Professor of Biomedical Sciences, Anglia Ruskin University
Un nouveau test d’ADN pourrait permettre d’éviter la chimiothérapie lors du traitement de millions de cancers du sein. Voici ce que cela signifie pour les patientes.La Conversation


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