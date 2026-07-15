Le football, un allié inattendu pour parler de santé mentale aux jeunes

Lorsque la Dre Sahira Al Nahari a créé Shifā Art, une organisation saoudienne qui utilise l'art pour ouvrir le dialogue sur la santé mentale, elle s'est rapidement heurtée à un constat : les hommes qui participaient à ses ateliers d'art-thérapie éprouvaient souvent des difficultés à parler de leurs émotions.



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