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Un « super El Niño » se profile : cinq leçons durement acquises que le monde peut tirer de l'Afrique

par Tafadzwanashe Mabhaudhi, Professor of Climate Change, Food Systems and Health and Director of The Lancet Countdown in Africa, London School of Hygiene & Tropical Medicine
Mendy Ndlovu, Agrometeorologist and Researcher in the Sustainable and Healthy Food Systems – Southern Africa programme, University of KwaZulu-Natal
Un puissant épisode de super El Niño se profile. Les leçons tirées par l’Afrique des catastrophes climatiques passées peuvent aider le monde à s’y préparer.La Conversation


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