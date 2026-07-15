Un « super El Niño » se profile : cinq leçons durement acquises que le monde peut tirer de l'Afrique

par Tafadzwanashe Mabhaudhi, Professor of Climate Change, Food Systems and Health and Director of The Lancet Countdown in Africa, London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mendy Ndlovu, Agrometeorologist and Researcher in the Sustainable and Healthy Food Systems – Southern Africa programme, University of KwaZulu-Natal