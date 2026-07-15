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Tunisie. Les autorités ayant démantelé des garanties cruciales, les réfugié·e·s et demandeurs·euses d’asile se retrouvent pris au piège d’un cycle de violations

par Amnesty International
Les autorités tunisiennes doivent changer de cap et en finir avec la politique raciste et xénophobe qui prive systématiquement les personnes réfugiées et demandeuses d’asile de toute protection, rétablir l’accès à l’asile, mettre un terme aux expulsions collectives illégales et autres renvois forcés, et cesser de réprimer les organisations de la société civile qui viennent […] The post Tunisie. Les autorités ayant démantelé des garanties cruciales, les réfugié·e·s et demandeurs·euses d’asile se retrouvent pris au piège d’un cycle de violations appeared first on Amnesty International. ]]>


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