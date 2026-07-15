Comment Londres, Paris et New York faisaient face aux canicules avant la climatisation
par Chloe Duteil, Postdoctoral Research Associate, School of Histories, Languages and Cultures Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Liverpool
Daniel Cumming, Post Doctoral Fellow, Melting Metropolis, Queens College, CUNY
Jon Winder, Postdoctoral Research Associate, History, University of Liverpool
Bien avant que le changement climatique ne place les canicules au cœur des politiques publiques, les habitants de Londres, Paris et New York avaient déjà appris à composer avec la chaleur.
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- mercredi 15 juillet 2026