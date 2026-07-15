États-Unis : Décès et négligence dans le centre de détention pour migrants de Fort Bliss

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants opposés aux expulsions massives menées l’agence de américaine de l'immigration et des douanes (Immigration and Customs Enforcement, ICE) brandissaient des drapeaux américains et des pancartes lors d'un rassemblement tenu le 17 août 2025 devant Fort Bliss, une base de l'armée américaine à El Paso, au Texas où un grand centre de détention était alors mis en place. © 2025 Reuters/Paul Ratje (Washington) – Des personnes détenues dans le centre de détention pour migrants situé à Fort Bliss, une base de l’armée des États-Unis à El Paso, au Texas,…



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