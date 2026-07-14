Yasin Abu Bakr, le meneur de la tentative de coup d'État à Trinité-et-Tobago, décède 31 ans après son insurrection échouée

par Clément Blavet

« Vous qui adulez ce soi-disant « dirigeant communautaire», avez-vous déjà une seule fois pensé non seulement aux personnes qui ont été tuées, mais aussi à celles qui continuent de vivre avec les séquelles de ce traumatisme ? »



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