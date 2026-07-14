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Observatoire des droits humains

La productrice trinidadienne, Danielle Dieffenthaller, qui a aidé les Caribéens à s'accepter, décède à 60 ans

par Clément Blavet
Dieffenthaller était « une fervente défenseuse des arts créatifs [qui] a défendu les talents locaux et s'est battu pour que les créateurs caribéens obtiennent la reconnaissance et le respect qu'ils méritent. »


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