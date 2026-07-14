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Observatoire des droits humains

Une journaliste pakistanaise porte plainte contre le harcèlement en ligne

par Rachel Houpe
Même en 2026, les femmes journalistes au Pakistan sont confrontées à des abus en ligne persistants, où l'apparence éclipse souvent le travail, dans un contexte de harcèlement numérique croissant


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