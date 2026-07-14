Sondage : le soutien aux réfugiés reste solide, mais la confiance dans l’asile s’effrite

L'opinion publique ne tourne pas le dos aux réfugiés. Malgré la montée des discours anti-immigration et les crises économiques, une large majorité continue de défendre le droit de ceux qui fuient la guerre ou les persécutions à trouver refuge dans un autre pays. Mais derrière ce consensus de principe, une autre réalité s'impose : la confiance dans les systèmes d'asile s'érode.



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