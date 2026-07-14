Afrique de l’Ouest et Sahel : le terrorisme change de visage

Les groupes djihadistes ne se contentent plus de lancer des attaques en Afrique de l’Ouest et dans le Sahel. Ils administrent des territoires, contrôlent des routes commerciales, exploitent les nouvelles technologies et poussent progressivement leur influence vers les États côtiers du golfe de Guinée.



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