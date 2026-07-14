« C'est un incendie » : l'épidémie d'Ebola en RDC progresse plus vite que la riposte

En République démocratique du Congo (RDC), l'épidémie d'Ebola due à la souche Bundibugyo franchit un nouveau seuil d'inquiétude. Avec 1.926 cas confirmés et 702 décès au 11 juillet, cette flambée est devenue la troisième plus importante jamais enregistrée. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en garde contre une accélération de la transmission, notamment dans des communautés où des malades meurent sans avoir pu accéder à des soins.



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