L'IA générative déclenche une explosion des brevets, la Chine en tête

L'intelligence artificielle générative bouleverse désormais aussi le paysage mondial de l'innovation. En l'espace de deux ans, le nombre de familles de brevets dans ce domaine a presque triplé et les publications enregistrées en 2024 et 2025 dépassent déjà celles de l'ensemble de la décennie précédente, selon un rapport publié mardi par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La Chine domine largement cette course, avec six des dix principaux déposants mondiaux.



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