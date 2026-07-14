Moyen-Orient : la reprise des hostilités menace de rouvrir le front yéménite

Pendant des mois, le Yémen était resté à la périphérie de la guerre qui oppose les États-Unis et Israël à l’Iran. Alors que les détroits, ports et bases militaires du Moyen-Orient s'embrasaient les uns après les autres, la trêve conclue en 2022 entre les rebelles houthistes et l'Arabie saoudite résistait encore. Cette exception pourrait toucher à sa fin.



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