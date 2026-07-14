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Observatoire des droits humains

L’Odyssée : voyage d’un mythe au cinéma

par Anne Gangloff, Professeure d'histoire ancienne, Université Rennes 2
Si l’adaptation de Christopher Nolan est très attendue, l’épopée grecque a déjà inspiré de nombreux cinéastes depuis les années 1970.La Conversation


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