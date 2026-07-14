Du Mississippi à l’intelligence artificielle : la Louisiane, laboratoire inattendu de la nouvelle économie américaine
par Fabien Nadou, Professeur d'Economie territoriale, Directeur de l'Institut sur les Mutations Economiques et Territoriales, EM Normandie,Laboratoire Métis, EM Normandie
Après la Californie, la Louisiane. L’État connu pour ses bateaux à aube, ses bayous et son jazz si typique va-t-il devenir le nouveau pôle de l’innovation états-unienne ?
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 14 juillet 2026