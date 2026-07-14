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Quel est le point commun entre les muons cosmiques et l’astronaute Sophie Adenot ?

par Fabrizio Bucella, Full Professor, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Alors que vous lisez ces lignes, vous êtes bombardé en permanence par une dizaine de milliers de muons cosmiques… qui ont un lien étrange avec les astronautes : la dilatation du temps !La Conversation


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