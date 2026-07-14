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Empreinte carbone des vacances : comment aider les touristes à laisser leur voiture au garage ?

par Aude Andrup, Responsable Mobilité des personnes et Tourisme, Ademe (Agence de la transition écologique)
La mobilité constitue la principale source d’émissions de gaz à effet de serre du tourisme en France. Elle reste pourtant un impensé des politiques publiques. La place prépondérante de la voiture individuelle, qui représente 79 % des arrivées touristiques sur le territoire national, doit être questionnée. En effet, des leviers existent pour faciliter le recours à d’autres modes de transport moins polluants. L’Agence de la transition écologique s’est penchée sur le sujet dans une étude parue en juin 2026.

En France, le tourisme constitue 8 % du PIB et représente…La Conversation


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