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À Gaza, à la recherche de corps sous les décombres

Neuf mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, les équipes de la défense civile et des volontaires locaux poursuivent une mission aussi éprouvante que délicate dans l'enclave palestinienne : fouiller les ruines des bâtiments détruits pour retrouver les dépouilles des personnes toujours portées disparues.


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