Si l’IA est capable de tout traduire, pourquoi encore apprendre des langues étrangères ?
par Dr Olivia Maurice, PhD, Cognitive Neuroscience, Western Sydney University; University of Sydney
Mark Antoniou, Associate Professor, The MARCS Institute for Brain, Behaviour and Development, Western Sydney University
Utiliser un outil de traduction automatique nous dispense de faire l’effort cognitif que nous produisons lorsque nous apprenons une langue étrangère. Or, un tel effort est bénéfique, pour plusieurs raisons.
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- mardi 14 juillet 2026