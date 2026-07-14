Le trouble développemental du langage, un enjeu de santé publique

par Marcela Perrone-Bertolotti, Enseignante-Chercheuse au Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition (UMR 5105, CNRS), Université Grenoble Alpes (UGA)

Estelle Gillet-Perret, Orthophoniste, centre de référence des troubles du langage et des apprentissages (CRTLA) - CHU Grenoble-Alpes

Louise Faure, Doctorante, Université Grenoble Alpes (UGA)

Rachel Zoubrinetzky, Neuropsychologue au CRTLA du CHU Grenoble-Alpes et Enseignante-chercheuse, Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition, Université Grenoble Alpes (UGA)