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Traite atlantique : ce que révèlent les archives sur le rôle oublié de la Gambie

par Pape Chérif Bertrand Bassène, Senior Lecturer, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Alors que les débats sur la mémoire de la traite atlantique s’intensifient, des demandes de réparations de la Communauté caribéenne (une institution intergouvernementale engagée dans la réclamation de réparations auprès des pays européens pour les crimes de la traite atlantique), aux relectures des frontières coloniales dans la reconstruction des identités africaines, la Gambie continue d’être décrite comme une…La Conversation


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