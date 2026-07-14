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Gaza : l’ONU accuse le Hamas de faire entrave à ses opérations humanitaires

Un haut responsable de l'ONU a accusé lundi le Hamas d'entraver l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza, dénonçant une série d'incidents qui auraient visé des travailleurs humanitaires et des installations de secours. Une prise de position tranchée à l'égard du groupe, alors que les agences onusiennes alertent depuis des mois sur la dégradation des conditions d’intervention dans l’enclave.


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© Nations Unies -
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