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Afghanistan : 3,7 millions de jeunes enfants exposés à un risque accru de malnutrition

La crise alimentaire en Afghanistan ne se mesure plus seulement dans les centres de nutrition où affluent les enfants déjà gravement dénutris. Elle se manifeste dans les repas que les familles sautent, les aliments qu'elles renoncent à acheter ou la diversité alimentaire qui disparaît des assiettes. C'est ce basculement que met en lumière une nouvelle étude de l'Unicef, selon laquelle 3,7 millions d'enfants de moins de cinq ans sont aujourd'hui exposés à un risque accru de malnutrition.


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© Nations Unies -
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