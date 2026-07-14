Développement durable : à quatre ans de l’échéance, l’ONU refuse d’enterrer son grand pari

Pendant dix ans, les dirigeants du monde ont répété le même horizon : 2030. C’était la date à laquelle l’extrême pauvreté devait reculer partout, la faim être éradiquée, l’accès à l’eau, à l’électricité, à l’éducation et aux soins devenir une réalité universelle, tandis que la planète engagerait sa transition écologique.



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