Bangladesh : Des glissements de terrain mortels pour les réfugiés rohingyas

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un membre de l’ONG Community Partners International (CPI), muni d’un mégaphone, participait aux opérations de secours dans l’un des nombreux camps de réfugiés rohingyas situé dans la région du Cox's Bazar, dans le sud-est du Bangladesh, le 8 juillet 2026, suite à un glissement de terrain lors d’une pluie de mousson. © 2026 Shamimul Islam Faisal/AP Photo (Bangkok, 13 juillet 2026) – Les risques mortels auxquels sont confrontés les réfugiés rohingyas au Bangladesh ont été mis en évidence par les glissements de terrain survenus en juillet, qui ont fait au…



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