Québec solidaire organise une journée de mobilisation nationale pour réduire le coût du panier d’épicerie

Laval, le 11 juillet 2026 – Québec solidaire lance aujourd’hui une mobilisation nationale face à la hausse du prix de l’épicerie. Dans tout le Québec, les solidaires sont sur le terrain pour aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens et leur présenter nos solutions face à la flambée des prix alimentaires.

La porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, était notamment présente au marché 440 à Laval, où elle a échangé avec les clientes et les clients pour écouter leurs préoccupations et faire valoir les propositions de Québec solidaire pour réduire le prix du panier d’épicerie.

« Aujourd’hui, nous envoyons un signal fort : la hausse démesurée du coût de l’épicerie doit être au cœur des débats de la campagne électorale. Depuis plusieurs mois, Québec solidaire présente des solutions audacieuses pour alléger le fardeau financier des familles. Plafonner les marges des grandes chaînes d’épiceries, interdire les pratiques commerciales déloyales, créer un réseau d’épiceries publiques : les solutions existent et Québec solidaire est le parti qui a la volonté et le courage politique de les appliquer », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Une mobilisation solidaire nationale pour réduire le coût du panier d’épicerie

En cinq ans, le prix moyen du panier d’épicerie a augmenté de 27%. Une famille de quatre personnes dépense en moyenne 16 800$ par an pour subvenir à ses besoins en alimentation. Face à cette urgence, Québec solidaire lance une mobilisation nationale en vue de la campagne électorale, pour que la crise du coût de la vie soit au cœur des débats à venir.

Cette journée d’action marque le début d’une campagne soutenue qui mettra l’accent sur la souveraineté alimentaire, la mise au pas des grandes épiceries qui s’enrichissent sur le dos des familles et la nécessité d’un rôle accru joué par l’Etat, notamment par le biais d’épiceries publiques.