Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Analyses stratégiques, timing et feintes : comment les gardiens réussissent l'exploit d'arrêter un penalty

par Nicolas Benguigui, Professeur en sciences cognitives, sciences du sport et de la motricité - Laboratoire GREYC - UMR 6072 UNICAEN CNRS - UFR STAPS, Université de Caen Normandie
Clément Libreau, Doctorant en Sciences du Sport de l'Université de Caen Normandie avec une financement CIFRE de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) et du Club de Football du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), Université de Caen Normandie
Le penalty au football est un concentré de dramaturgie où toute une compétition peut se jouer. Quelles stratégies mettent en place les gardiens pour réussir à stopper ces frappes ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Bangladesh : Des glissements de terrain mortels pour les réfugiés rohingyas
~ Se déconnecter en montagne : pourquoi les refuges nous font tant de bien
~ Échecs budgétaires et optimisation bi-niveau : pourquoi les politiques publiques dérapent
~ Bouilloires et passoires thermiques, les deux faces d’une même précarité énergétique
~ Écrire au président de la République : le service courrier de l’Élysée, baromètre de l’opinion publique ?
~ Anticipation, feintes et analyse : comment les gardiens réussissent l’exploit d’arrêter un penalty
~ Les raisons du revers judiciaire du prince Harry face au « Daily Mail »
~ Les volcans du Cantal sont des montagnes…de verre!
~ Notations de crédit en Afrique : les agences occidentales s’appuient-elles sur des données ou sur des préjugés ?
~ Canicules et personnes âgées : ce n’est pas l’âge qui tue, ce sont les failles du système
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter