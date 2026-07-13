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Échecs budgétaires et optimisation bi-niveau : pourquoi les politiques publiques dérapent

par Stefano Nasini, Professeur de Méthodes Quantitatives, IÉSEG School of Management
Et si certaines difficultés des politiques à atteindre leurs objectifs pouvaient être levées grâce à des outils mathématiques. L’optimisation bi-niveau pourrait-elle être une solution ?La Conversation


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