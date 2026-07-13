Anticipation, feintes et analyse : comment les gardiens réussissent l’exploit d’arrêter un penalty

par Nicolas Benguigui, Professeur en sciences cognitives, sciences du sport et de la motricité - Laboratoire GREYC - UMR 6072 UNICAEN CNRS - UFR STAPS, Université de Caen Normandie

Clément Libreau, Doctorant en Sciences du Sport de l'Université de Caen Normandie avec une financement CIFRE de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) et du Club de Football du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), Université de Caen Normandie