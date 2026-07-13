Anticipation, feintes et analyse : comment les gardiens réussissent l’exploit d’arrêter un penalty
par Nicolas Benguigui, Professeur en sciences cognitives, sciences du sport et de la motricité - Laboratoire GREYC - UMR 6072 UNICAEN CNRS - UFR STAPS, Université de Caen Normandie
Clément Libreau, Doctorant en Sciences du Sport de l'Université de Caen Normandie avec une financement CIFRE de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) et du Club de Football du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), Université de Caen Normandie
Le penalty au football est un concentré de dramaturgie où toute une compétition peut se jouer. Quelles stratégies mettent en place les gardiens pour réussir à stopper ces frappes ?
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- lundi 13 juillet 2026