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L’escalade militaire dans le Golfe inquiète l’ONU qui appelle à la retenue

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit profondément préoccupé, dimanche, par la « grave escalade et la reprise des affrontements militaires dans le Golfe », notamment les attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz, les attaques des États-Unis contre l'Iran et les attaques de l'Iran contre des cibles dans les pays voisins.


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© Nations Unies -
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