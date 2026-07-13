L’escalade militaire dans le Golfe inquiète l’ONU qui appelle à la retenue

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit profondément préoccupé, dimanche, par la « grave escalade et la reprise des affrontements militaires dans le Golfe », notamment les attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz, les attaques des États-Unis contre l'Iran et les attaques de l'Iran contre des cibles dans les pays voisins.



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