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Observatoire des droits humains

Le vrai mystère de « Vaiana » : qu’est-ce qui a bien pu pousser les Polynésiens à repartir vers l’est après 1 700 ans de pause ?

par David Sear, Professor in Physical Geography, University of Southampton
Manoj Joshi, Professor of Climate Dynamics, University of East Anglia
Mark Peaple, Research Fellow, Palaeoclimate, University of Southampton
« Vaiana » s’inspire de l’une des plus grandes épopées de navigation de l’histoire humaine. En analysant d’anciens sédiments, des chercheurs apportent un nouvel éclairage sur la période.La Conversation


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