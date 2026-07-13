Le vrai mystère de « Vaiana » : qu’est-ce qui a bien pu pousser les Polynésiens à repartir vers l’est après 1 700 ans de pause ?

par David Sear, Professor in Physical Geography, University of Southampton

Manoj Joshi, Professor of Climate Dynamics, University of East Anglia

Mark Peaple, Research Fellow, Palaeoclimate, University of Southampton