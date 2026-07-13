Peut-on cartographier l’Odyssée ? Comment géographes antiques et chercheurs d’aujourd'hui ont retracé le voyage d’Ulysse
par Pragya Agarwal, Visiting Professor of Social Inequities and Injustice, Loughborough University
Et si l’Odyssée était aussi un atlas ? Pendant des siècles, des érudits ont tenté d'identifier les escales d'Ulysse sur les rivages de la Méditerranée, brouillant sans cesse la frontière entre histoire, géographie et mythologie.
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- dimanche 12 juillet 2026