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Observatoire des droits humains

Le nouveau plan antiracisme français est insuffisant

par Human Rights Watch
Click to expand Image Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, présentait le nouveau Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine à la Bibliothèque nationale de France (BNF) à Paris, le 6 juillet 2026. © 2026 Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images La semaine dernière, le gouvernement français a annoncé un nouveau Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine. Malheureusement, ce plan n’aborde pas…


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© Human Rights Watch -
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