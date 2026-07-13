Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les bâtisseurs de paix de l'ombre : quand la diplomatie empêche les guerres d'éclater

Leurs succès font rarement la une des journaux. Pourtant, depuis 80 ans, les missions politiques spéciales des Nations Unies contribuent discrètement à prévenir des conflits, à rapprocher des ennemis et à accompagner des transitions politiques fragiles. Sans soldats ni Casques bleus, elles misent sur la médiation, la négociation et la diplomatie.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le nouveau plan antiracisme français est insuffisant
~ L’escalade millitaire dans le Golfe inquiète l’ONU qui appelle à la retenue
~ Peut-on mieux recycler les métaux précieux contenus dans nos ordinateurs ?
~ Allons-nous vers une « corridorisation » du monde ?
~ Marianne : pourquoi la République a-t-elle choisi une femme désincarnée comme symbole d’unité nationale ?
~ Quand la Légion d’honneur fait monter les cours de Bourse : les décorations d’État, signaux de proximité politique ?
~ Opération de la cataracte, prothèse de hanche… quand les dépassements d’honoraires des médecins se généralisent pour des actes fréquents
~ Peut-on cartographier l'Odyssée ? Comment géographes antiques et chercheurs d'aujourd'hui ont retracé le voyage d'Ulysse
~ Un projet de loi en France menace l’espace civique
~ Plages et baignades : dix conseils pour profiter pleinement de l’océan cet été
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter