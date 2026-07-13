Les bâtisseurs de paix de l'ombre : quand la diplomatie empêche les guerres d'éclater

Leurs succès font rarement la une des journaux. Pourtant, depuis 80 ans, les missions politiques spéciales des Nations Unies contribuent discrètement à prévenir des conflits, à rapprocher des ennemis et à accompagner des transitions politiques fragiles. Sans soldats ni Casques bleus, elles misent sur la médiation, la négociation et la diplomatie.



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