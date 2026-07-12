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Marianne : pourquoi la République a-t-elle choisi une femme désincarnée comme symbole d’unité nationale ?

par Yann Rigolet, Doctorant en Histoire Contemporaine, Université d’Orléans
Allégorie convoquée par tous les camps politiques, Marianne est insaisissable dès qu’il s’agit de lui donner une incarnation. Mais que représente-t-elle vraiment ?La Conversation


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