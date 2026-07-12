Quand la Légion d’honneur fait monter les cours de Bourse : les décorations d’État, signaux de proximité politique ?

par Stéphane Benveniste, Maître de conférences en sciences économiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Marc Sangnier, Enseignant-chercheur en sciences économiques, Aix-Marseille Université (AMU)

Renaud Coulomb, Professor of Economics, Mines Paris - PSL