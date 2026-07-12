Quand la Légion d’honneur fait monter les cours de Bourse : les décorations d’État, signaux de proximité politique ?
par Stéphane Benveniste, Maître de conférences en sciences économiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Marc Sangnier, Enseignant-chercheur en sciences économiques, Aix-Marseille Université (AMU)
Renaud Coulomb, Professor of Economics, Mines Paris - PSL
Les distinctions comme la Légion d’honneur ne sont-elles que des « hochets avec lesquels on mène les hommes », selon le mot de Napoléon ? Non, répond une recherche autour de leur impact économique.
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- dimanche 12 juillet 2026