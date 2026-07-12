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Opération de la cataracte, prothèse de hanche… quand les dépassements d’honoraires des médecins se généralisent pour des actes fréquents

par Renaud Legal, Directeur de recherche, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Véronique Lucas-Gabrielli, Directrice de recherche, Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)
Les dépassements d’honoraires des médecins se généralisent et deviennent même majoritaires pour certains actes courants et dans certains territoires. Ce qui contrarie l’accès universel au soin.La Conversation


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