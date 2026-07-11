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Observatoire des droits humains

Un projet de loi en France menace l’espace civique

par Human Rights Watch
Click to expand Image Laurent Nuñez, qui était alors Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, s’exprimait au Sénat français à Paris, le 21 mars 2019. Le 12 octobre 2025, Laurent Nuñez a été nommé ministre de l'Intérieur par le président Macron. © 2019 Sipa via AP Images Le gouvernement français serait sur le point de dévoiler un inquiétant projet de loi visant à lutter contre ce qu’on appelle l’« entrisme » : l’idée selon laquelle certaines organisations cherchent à infiltrer les institutions de l’État dans le but d’influencer les institutions et de…


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© Human Rights Watch -
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