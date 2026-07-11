Pays pauvres : comment les institutions financières internationales leur permettent de se financer à moindre coût ?
par Tidiani Sidibe, Doctorant en Banque & Finance, Université de Perpignan Via Domitia
Éric Paget Blanc, Professeur en sciences de gestion, Université d’Evry – Université Paris-Saclay
Alors que les pays les plus pauvres connaissent des situations économiques fragiles, les banques multilatérales de développement, ou BMD, comme la Banque mondiale, leur octroient des prêts à des conditions avantageuses par rapport à des banques commerciales et aux marchés financiers. Quel est leur secret pour éviter des pertes sur ces opérations ? La réponse se trouve du côté du statut de créancier privilégié ou preferred creditor status.
Les pays à faible revenu se caractérisent par un accès très limité, voire inexistant, aux marchés internationaux de…
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- samedi 11 juillet 2026