Nucléaire iranien : l’AIEA a perdu la mémoire du programme de Téhéran

Alors que Washington et Téhéran tentent laborieusement de mettre fin à l’escalade militaire des derniers jours, une haute responsable des Nations Unies a déclaré vendredi que la guerre entre les deux pays avait réduit à néant la continuité des connaissances acquises par les inspecteurs internationaux sur le programme nucléaire iranien.



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