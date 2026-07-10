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Les femmes paient le prix des coupes dans l'aide humanitaire

Au moins un million de femmes et de filles ont perdu l'accès à une aide humanitaire essentielle depuis janvier 2025, alors que des réductions de financement sans précédent poussent les organisations de femmes intervenant dans les zones de crise au bord de l'effondrement, a averti vendredi ONU Femmes.


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© Nations Unies -
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