Les femmes paient le prix des coupes dans l'aide humanitaire

Au moins un million de femmes et de filles ont perdu l'accès à une aide humanitaire essentielle depuis janvier 2025, alors que des réductions de financement sans précédent poussent les organisations de femmes intervenant dans les zones de crise au bord de l'effondrement, a averti vendredi ONU Femmes.



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