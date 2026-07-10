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Haïti : les gangs étendent leur emprise jusque dans les camps de déplacés

Pendant des années, fuir son quartier pouvait suffir à échapper aux gangs haïtiens. Aujourd’hui, même les camps de déplacés ne sont plus des refuges.


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© Nations Unies -
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