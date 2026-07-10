Dette ou éducation : l’UNESCO appelle à changer de cap

Alors que des dizaines de pays consacrent désormais davantage de ressources au remboursement de leur dette qu’à l’éducation, l’UNESCO a exhorté jeudi la communauté internationale à revoir ses priorités de financement afin d’éviter une aggravation de la crise mondiale de l’apprentissage.



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