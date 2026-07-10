Élections 2026 : Québec solidaire demande aux 4 autres chefs de s’engager à participer à un débat national sur l’itinérance

Montréal, le 10 juillet 2026 – Québec solidaire annonce aujourd’hui que sa porte-parole,, participera aupendant la campagne. Face à l’urgence de la crise humanitaire, Québec solidaire demande àde s’engager à participer au débat.

« La hausse préoccupante du nombre de personnes à la rue dans les dernières années doit faire partie des sujets centraux de la campagne à venir : régler la crise de l’itinérance est une priorité nationale, et il est temps de prendre des gestes forts, qui vont plus loin que les postures publiques. Un débat des chefs en itinérance serait une première au Québec et enverrait un signal fort sur l’urgence de cet enjeu de santé publique. C’est dans cet esprit que j’ai accepté de participer au grand débat organisé par le RAPSIM et le MMFIM, et que j’invite tous les autres chef-fes à s’engager à faire de même », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Cet engagement s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Québec solidaire à faire de la lutte contre l’itinérance un chantier prioritaire, notamment en demandant depuis 2024 la tenue d’un sommet sur l’itinérance, ainsi que de la mobilisation portée récemment par l’ancienne Première ministre, Pauline Marois, auprès des chefs de partis politiques en amont de la campagne provinciale.