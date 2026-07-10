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Présomption de légitime défense pour les policiers : une proposition de loi qui pose problème ?

par Olivier Cahn, Professeur de droit, Université Paris Nanterre
La présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre a été adoptée à l’Assemblée nationale, le 7 juillet. En quoi ce texte fragilise-t-il le contrôle judiciaire de l’activité des policiers ?La Conversation


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