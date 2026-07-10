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Observatoire des droits humains

La FIFA devrait lutter contre le racisme et la discrimination sur et en dehors des terrains

par Human Rights Watch
Click to expand Image Kylian Mbappé lors de la Coupe du monde masculine, huitièmes de finale, Paraguay - France, au Philadelphia Stadium, aux États-Unis, le 4 juillet 2026. © 2026 Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Photo À la suite de la victoire de la France contre le Paraguay le 4 juillet, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla s'en est prise au joueur français Kylian Mbappé en tenant des propos déshumanisants. L'élimination des équipes nationales néerlandaise et allemande en huitièmes de finale a donné lieu à des publications racistes sur Internet. Un supporter argentin aurait…


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© Human Rights Watch -
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