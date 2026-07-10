Soudan : le choléra frappe des populations déjà ravagées par la guerre

Au Soudan, une nouvelle flambée de choléra menace des populations déjà éprouvées par plus de trois ans de conflit. L'épidémie a déjà fait plus de 100 morts et suscite une vive inquiétude, en particulier à El-Obeid, ville assiégée du Kordofan du Nord, où les attaques quotidiennes de drones entravent l'acheminement de l'aide humanitaire.



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