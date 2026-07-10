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Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
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Observatoire des droits humains

Ce que la Coupe du monde 2026 nous apprend sur la diversité et l’inclusion sur les réseaux sociaux

par Matthijs Meire, Associate professor, IÉSEG School of Management
Arno De Caigny, Full Professor of Marketing Analytics, IÉSEG School of Management
Kristof Coussement, Professor of Business Analytics, IÉSEG School of Management
Willem Standaert, Associate Professor, Université de Liège
Une analyse de plus de 6 000 publications de neuf fédérations européennes de football montre que les publics réagissent très différemment selon les dimensions de la diversité.La Conversation


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